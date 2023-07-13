Власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах

В сообщении говорится, что мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Киева поддержал 71 депутат.

Уточняется, что под запрет попали не только исполнение аудиовизуальных произведений, но и продажа книг на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Ранее Ленинский районный суд республики Крым оштрафовал мужчину, заказавшего в одном из кафе песню в поддержку украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

