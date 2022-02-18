Власти Киева предусмотрели эвакуацию местных жителей

По его словам, в этом случае в Киеве останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. Отмечается, что эвакуация будет добровольной, в городе можно будет остаться при желании.

В случае боевых действий укрытием будет служить метро, частично используясь как общественный транспорт.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ.

