Власти Карабаха заявили о крайне тяжелом состоянии раненного россиянина
Один из раненных в Карабахе россиян Юрий Котенок находится в крайне тяжелом состоянии, заявил МИД непризнанной республики.
В ведомстве также отметили, что состояние россиянина нестабильно. Двое других пострадавших россиян – Левон Арзанов и Грант Бадалян – находятся в состоянии средней тяжести.
Все они получили ранения при обстреле церкви.
Российские журналисты уже не в первый раз попадают под обстрел в Карабахе. В частности, инцидент произошел второго октября, однако никто не пострадал. В этот же день под обстрел со стороны Азербайджана попала российская певица Юлия Чичерина.
Перед этим журналисты попали под обстрел в городе Мартуни. Среди них оказался заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.
Между тем, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что большого количества журналистов в районе армяно-азербайджанского конфликта нет.
Ситуация в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Здесь продолжаются интенсивные бои, военные Азербайджана обстреливают мирные города и сёла, гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В Армении и Карабахе объявили военное положение.
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