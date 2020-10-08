Власти Карабаха заявили о крайне тяжелом состоянии раненного россиянина

Российские журналисты уже не в первый раз попадают под обстрел в Карабахе. В частности, инцидент произошел второго октября, однако никто не пострадал. В этот же день под обстрел со стороны Азербайджана попала российская певица Юлия Чичерина.

Перед этим журналисты попали под обстрел в городе Мартуни. Среди них оказался заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, а также двое корреспондентов французской газеты Le Monde. По последним данным, журналисты французского издания получили ранения.

Между тем, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что большого количества журналистов в районе армяно-азербайджанского конфликта нет.

Ситуация в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Здесь продолжаются интенсивные бои, военные Азербайджана обстреливают мирные города и сёла, гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. В Армении и Карабахе объявили военное положение.

