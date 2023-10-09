Власти Израиля прекратили подачу воды в сектор Газа
Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа. Такое заявление сделал министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.
Он напомнил, что снабжение палестинского анклава электроэнергией и топливом было прервано днем ранее. По словам Каца, он распорядился немедленно прервать подачу воды.
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН заявлял, что Катар может высказывать недовольство израильскими ударами по сектору Газа. Однако, указал он, все остальные страны Персидского залива помогут Израилю стереть региона с лица земли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru