Израильский политолог: ЦАХАЛ будет использовать в секторе Газа пехоту, а не удары с воздуха

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что ЦАХАЛ будет использовать в Секторе Газа пехоту, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

«Со дня на день должна начаться полномасштабная акция по вводу войск израильской армии на территорию сектора Газа. Сейчас продолжаются авианалеты на штабы ХАМАС, там уже много погибших. Израиль старается минимизировать жертвы со стороны мирного населения. Мы готовим мобильные группы, которые будут ввести бои на улицах, использовать танки и артиллерию мы не хотим, это очень густонаселенный пункт. Мы хотим избежать жертв со стороны мирного населения, будут использоваться сугубо мобильные группы, которые будут передвигаться на автомобилях, это вопрос нескольких дней», - отметил он.

Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Израиль готовится в наземной операции и ждет атаки с севера – «Хезболлы» из Ливана. Накануне ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, уже взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. В США готовятся согласовать пакет военной помощи Израилю. Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая страны, которые могут присоединиться к ХАМАС.

