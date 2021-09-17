Власти Италии ввели COVID-паспорта для работников всех сфер
Итальянские власти ввели зеленые пропуска для работников всех сфер. Получить так называемый COVID-паспорт жители Италии страны должны до 15 октября.
Документы выдаются тем, кто вакцинировался, предоставил свидетельство о недавно перенесённом короновирусе или отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа. Уточняется, что бесплатно сдавать анализы могут только те, кому противопоказаны прививки от коронавирусной инфекции.
Сотрудников без зеленого пропуска отстранят от работы без сохранения заработной платы. Для компаний предусмотрены штрафы от 600 до 1500 евро.
Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал идею министров туризма G20 о введении ковид-паспортов.
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