Власти Испании не знали, что пилот-перебежчик Кузьминов находился в стране

По её словам, мужчина приехал в Королевство свободно, правительство о его прибытии проинформировано не было.

«У правительства не было информации и доказательств того, что этот человек находился здесь, в Испании», — сказала Роблес.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что угнавший военный вертолёт и сбежавший на Украину российский летчик Максим Кузьминов, предположительно, убитый в Испании, стал «моральным трупом» еще в момент планирования предательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

