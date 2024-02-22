Власти Испании не знали, что пилот-перебежчик Кузьминов находился в стране
Испанские власти не знали о том, что в стране находится пилот-перебежчик из РФ Максим Кузьминов. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
По её словам, мужчина приехал в Королевство свободно, правительство о его прибытии проинформировано не было.
«У правительства не было информации и доказательств того, что этот человек находился здесь, в Испании», — сказала Роблес.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что угнавший военный вертолёт и сбежавший на Украину российский летчик Максим Кузьминов, предположительно, убитый в Испании, стал «моральным трупом» еще в момент планирования предательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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