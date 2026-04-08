Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив
Стоимость прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив составит один доллар за баррель. Об этом газете Financial Times заявил представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хосейни.
По его словам, оплату Тегеран намерен взимать в биткойнах, так как это не позволит отследить движение средств или конфисковать их из-за санкций.
Также Хосейни отметил, что иранские власти хотят получить право досматривать любое судно.
«Ирану необходим контроль... чтобы две недели перемирия не были использованы для перевозки оружия», - заключил он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ормузский пролив является «ядерным оружием Ирана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Магия бренда»: Почему торговые центры выгоняют неформатных арендаторов
- В России проверят маркетплейсы из-за крема La Roche-Posay
- Где взять миллиарды: Почему Россия не может создать аналог GTA
- Имущество экс-вице-губернатора Кубани Миньковой обратили в доход государства
- «Приехали на следующий день!»: «Кривая линия» помогла жителям Поварово
- Начнем с роботов: Ученые заявили, что Россия готова к полету на Марс
- В Госдуме ответили на обращение Зеленского по поводу прекращения огня
- Овечкина снова номинировали на премию «Билл Мастертон трофи»
- Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив
- «Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти