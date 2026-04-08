Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив

По его словам, оплату Тегеран намерен взимать в биткойнах, так как это не позволит отследить движение средств или конфисковать их из-за санкций.

Также Хосейни отметил, что иранские власти хотят получить право досматривать любое судно.

«Ирану необходим контроль... чтобы две недели перемирия не были использованы для перевозки оружия», - заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ормузский пролив является «ядерным оружием Ирана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».