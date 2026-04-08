Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив

Стоимость прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив составит один доллар за баррель. Об этом газете Financial Times заявил представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хосейни.

Вэнс: Иран согласился открыть Ормузский пролив

По его словам, оплату Тегеран намерен взимать в биткойнах, так как это не позволит отследить движение средств или конфисковать их из-за санкций.

Также Хосейни отметил, что иранские власти хотят получить право досматривать любое судно.

«Ирану необходим контроль... чтобы две недели перемирия не были использованы для перевозки оружия», - заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ормузский пролив является «ядерным оружием Ирана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
