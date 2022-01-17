Власти Индонезии переносят столицу на остров Калимантан

Власти Индонезии объявили, что столицу государства переносят с острова Ява на восток огромного острова Калимантан, сообщает РИА Новости.

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Вместо перегруженной 30-миллионной Джакарты главным городом страны станет Нусантара, что дословно переводится, как «Архипелаг».

Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что процесс переноса планируется завершить к 2024 году, стоимость всех мероприятий составит $32,5 млрд.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности российской стороны помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, сообщает RT.

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ФОТО: yandex.ru
ТЕГИ:ПолитикаИндонезия
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