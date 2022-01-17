Власти Индонезии переносят столицу на остров Калимантан

Вместо перегруженной 30-миллионной Джакарты главным городом страны станет Нусантара, что дословно переводится, как «Архипелаг».

Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что процесс переноса планируется завершить к 2024 году, стоимость всех мероприятий составит $32,5 млрд.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности российской стороны помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, сообщает RT.

