СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35

Нехватка бюджетных средств стала причиной отказа индонезийских властей от приобретения 11 российских истребителей Су-35, сообщает информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо.

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По словам представителя военного ведомства, развитие военной мощи страны «напрямую зависит от вопроса бюджетных средств».

По данным портала, вместо российских боевых самолётов власти Индонезии рассматривают покупку французских Rafale и американских Boeing F-15 EX.

Ранее Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:РоссияИндонезияСу-35
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