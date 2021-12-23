СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35
Нехватка бюджетных средств стала причиной отказа индонезийских властей от приобретения 11 российских истребителей Су-35, сообщает информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо.
По словам представителя военного ведомства, развитие военной мощи страны «напрямую зависит от вопроса бюджетных средств».
По данным портала, вместо российских боевых самолётов власти Индонезии рассматривают покупку французских Rafale и американских Boeing F-15 EX.
Ранее Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности, сообщает RT.
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