Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать Абхазию и Южную Осетию
Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, написал в своих социальных сетях исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
По его словам, слухи о возможном признании двух республик со стороны Тбилиси являются недостоверными. Мдинаридзе заявил, что подобную информацию распространяет «антинациональная агентура».
Он также опроверг намерение властей создать конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией.
«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается!» - подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию «жить в единой стране», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru