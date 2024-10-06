Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать Абхазию и Южную Осетию

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» не намерена признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, написал в своих социальных сетях исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

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По его словам, слухи о возможном признании двух республик со стороны Тбилиси являются недостоверными. Мдинаридзе заявил, что подобную информацию распространяет «антинациональная агентура».

Он также опроверг намерение властей создать конфедерацию с Абхазией и Южной Осетией.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается!» - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию «жить в единой стране», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
ТЕГИ:Южная ОсетияАбхазияГрузия

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