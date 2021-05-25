Власти Грузии назвали дату открытия сухопутных границ
Грузия откроет сухопутные границы с ближайшими соседями с 1 июня 2021 года. Как сообщает ТАСС, Такое решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре страны.
По словам главы оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе, попасть на территорию Грузии позволит документ, «подтверждающий прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом».
Чтобы избежать денежных затрат, связанных с возможным лечением от COVID-19, иностранцам рекомендуется иметь при себе медицинскую страховку, добавили в правительстве Грузии.
Ранее правительство Грузии разрешило въезд в страну гражданам России, прибывающим на самолётах, при наличии у них отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает RT.
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