Власти Франции раскритиковали за отказ от «Спутника V»

Он считает, что медленные темпы вакцинации вызваны «политическими мотивами». Меланшон отметил эффективность российского препарата от COVID-19, так как его используют 57 стран, в то время, как французы ждут «этикетки Еврокомиссии». Данный факт политик назвал ошибкой.

Тем временем, Панама одобрила использование российской вакцины. В панамском Минздраве отметили, что препарат соответствует всем требованиям, действующим на территории страны.

