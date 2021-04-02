Власти Франции раскритиковали за отказ от «Спутника V»

Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство, которое отказалось от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

В Австрии призвали вакцинировать «Спутником V» до разрешения ЕС

Он считает, что медленные темпы вакцинации вызваны «политическими мотивами». Меланшон отметил эффективность российского препарата от COVID-19, так как его используют 57 стран, в то время, как французы ждут «этикетки Еврокомиссии». Данный факт политик назвал ошибкой.

Тем временем, Панама одобрила использование российской вакцины. В панамском Минздраве отметили, что препарат соответствует всем требованиям, действующим на территории страны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры