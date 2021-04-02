Власти Франции раскритиковали за отказ от «Спутника V»
Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство, которое отказалось от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.
Он считает, что медленные темпы вакцинации вызваны «политическими мотивами». Меланшон отметил эффективность российского препарата от COVID-19, так как его используют 57 стран, в то время, как французы ждут «этикетки Еврокомиссии». Данный факт политик назвал ошибкой.
Тем временем, Панама одобрила использование российской вакцины. В панамском Минздраве отметили, что препарат соответствует всем требованиям, действующим на территории страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru