Власти Франции объявили о смягчении ограничений из-за COVID-19
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране с 3 мая снимут ряд ковидных ограничений, сообщает РИА Новости.
По его словам, будут разрешены передвижения между регионами и гражданам не понадобится заполнять свидетельства с указанием причины поездки. Кроме того, в середине мая позволят работать открытым площадкам ресторанов и некоторым культурным учреждениям.
Ранее во французском Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств (ANSM) заявили, что с начала вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca были зафиксированы 23 случая тромбоза, сообщает телеканал «360». Восемь пациентов скончались.
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