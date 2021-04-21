Власти Франции объявили о смягчении ограничений из-за COVID-19

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране с 3 мая снимут ряд ковидных ограничений, сообщает РИА Новости.

По его словам, будут разрешены передвижения между регионами и гражданам не понадобится заполнять свидетельства с указанием причины поездки. Кроме того, в середине мая позволят работать открытым площадкам ресторанов и некоторым культурным учреждениям.

Ранее во французском Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств (ANSM) заявили, что с начала вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca были зафиксированы 23 случая тромбоза, сообщает телеканал «360». Восемь пациентов скончались.

