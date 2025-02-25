Власти Франции не стали усиливать безопасность российских госзагранучреждений

По его словам, данный вопрос стоит уже очень давно, так как «ни в Страсбурге, ни в Марселе, ни в Вильфранш-сюр-Мер» нет стационарных постов стражей порядка.

«Этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с французами, но нет, этого сделано не было», - заключил Оранский.

Ранее в посольстве России в Париже заявили, что утром 24 февраля неизвестные бросили на территорию российского консульского учреждения в Марселе бутылки с «коктейлем Молотова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

