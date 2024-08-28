Власти Франции до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Дурову

Французские власти до сих пор не ответили на запрос о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Париже.

Представитель дипмиссии уточнил, что запрос был направлен, но ответа до сих пор не последовало.

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Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. По информации прокуратуры Парижа, его задержали для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля.

Дурова подозревают в причастности к 12 преступлениям, включая сокрытие данных о незаконной деятельности в интернете, таких как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Кроме того, он подозревается в отказе сотрудничать с властями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:ФранцияАрестTelegramПавел Дуров

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