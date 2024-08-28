Власти Франции до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Дурову

Французские власти до сих пор не ответили на запрос о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Париже.

Представитель дипмиссии уточнил, что запрос был направлен, но ответа до сих пор не последовало.