Власти Франции до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Дурову
Французские власти до сих пор не ответили на запрос о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Париже.
Представитель дипмиссии уточнил, что запрос был направлен, но ответа до сих пор не последовало.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. По информации прокуратуры Парижа, его задержали для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля.
Дурова подозревают в причастности к 12 преступлениям, включая сокрытие данных о незаконной деятельности в интернете, таких как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Кроме того, он подозревается в отказе сотрудничать с властями, передает «Радиоточка НСН».
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