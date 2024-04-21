Власти Финляндии решили оставить на дорогах указатели на Петербург

Установленные на дорогах Финляндии указатели на Санкт-Петербург не будут демонтировать, несмотря на закрытие границы. Об этом агентству STT сообщили в республиканском Управлении дорожными путями.

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«Пока что мы не намерены их снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оставшиеся указатели на Санкт-Петербург пока не вызывают проблем у водителей.

Финляндия в начале апреля продлила закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Также принято решение закрыть для прогулочных судов морские пункты пропуска на островах Сантио и Хапасаари, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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