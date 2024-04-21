Власти Финляндии решили оставить на дорогах указатели на Петербург

«Пока что мы не намерены их снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что оставшиеся указатели на Санкт-Петербург пока не вызывают проблем у водителей.

Финляндия в начале апреля продлила закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Также принято решение закрыть для прогулочных судов морские пункты пропуска на островах Сантио и Хапасаари, напоминает «Радиоточка НСН».

