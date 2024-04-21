Власти Финляндии решили оставить на дорогах указатели на Петербург
Установленные на дорогах Финляндии указатели на Санкт-Петербург не будут демонтировать, несмотря на закрытие границы. Об этом агентству STT сообщили в республиканском Управлении дорожными путями.
«Пока что мы не намерены их снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что оставшиеся указатели на Санкт-Петербург пока не вызывают проблем у водителей.
Финляндия в начале апреля продлила закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Также принято решение закрыть для прогулочных судов морские пункты пропуска на островах Сантио и Хапасаари, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru