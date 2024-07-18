Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией

По словам главы МВД республики Мари Рантанен, вопрос открытия границы с РФ в настоящее время не актуален.

Она добавила, что финские власти вернутся к его изучению, когда пограничные службы страны сочтут ситуацию стабильной.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о «временных мерах по борьбе с миграцией», предусматривающий выдворение беженцев. Документ начнёт действовать с 22 июля, сообщает RT.