Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией
18 июля 202413:23
Власти Финляндии пока не намерены открывать границу с Россией. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.
По словам главы МВД республики Мари Рантанен, вопрос открытия границы с РФ в настоящее время не актуален.
Она добавила, что финские власти вернутся к его изучению, когда пограничные службы страны сочтут ситуацию стабильной.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о «временных мерах по борьбе с миграцией», предусматривающий выдворение беженцев. Документ начнёт действовать с 22 июля, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru