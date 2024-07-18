СМИ: Сотни россиян ожидают очереди на убежище в Финляндии

Несколько сотен россиян ожидают решения властей Финляндии о предоставлении убежища. Об этом пишет Yle, ссылаясь на данные иммиграционной службы страны.

По данным издания, очередь возникла из-за решения агентства Евросоюза по вопросам убежища (EUAA), приостановившего разработку общих для сообщества принципов работы с просителями убежища из РФ. Каждая европейская страна должна сформировать собственные принципы работы с такими гражданами, и иммиграционным службам необходимо индивидуально изучать каждый случай. В том числе власти должны учитывать риски для заявителей и последствия отказа.

Как отметили в финской иммиграционной службе, с прошением об убежище в стране обратились 714 россиян. Также власти рассматривают свыше 1,1 тысячи прошений, 400 из них — от женщин.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о «временных мерах по борьбе с миграцией», который предусматривает выдворение беженцев. Нормы вступят в силу 22 июля, пишет RT.

