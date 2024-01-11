Русскую школу в Финляндии закроют из-за сокращения числа учеников

В Восточной Финляндии решили закрыть школу со специализацией на изучении русского языка и культуры, сообщила телерадиокомпания YLE.

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Решение властей вызвано дефицитом бюджета и сокращением числа детей. Отмечается, что бюджет города Лаппеенранта сможет сэкономить около миллиарда евро. Средства направят на финансирование других образовательных учреждений.

Учеников переведут в другие школы. Власти пообещали сохранить образовательные программы на русском языке.

Финляндия продлила закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля 2024 года. Погранпереходы не работают с ноября прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

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