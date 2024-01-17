Власти Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата

По её словам, недавний перенос советского памятника из центра Таллина на Воинское кладбище привел к беспрецедентному дипломатическому давлению и массовым беспорядкам в республике.

Премьер-министр подчеркнула, что члены её кабинета не хотят новых народных волнений и напряженности в эстонском обществе.

Ранее стало известно, что Эстония прекратит финансирование образования на русском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

