Власти Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата
Власти Эстонии отказались от идеи по демонтажу советского памятника Воину-освободителю. Об этом заявила глава правительства республики Кая Каллас, сообщает «Парламентская газета».
По её словам, недавний перенос советского памятника из центра Таллина на Воинское кладбище привел к беспрецедентному дипломатическому давлению и массовым беспорядкам в республике.
Премьер-министр подчеркнула, что члены её кабинета не хотят новых народных волнений и напряженности в эстонском обществе.
Ранее стало известно, что Эстония прекратит финансирование образования на русском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru