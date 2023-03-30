Египет закроет пирамиду Хеопса

Власти Египта закроют с лета пирамиду Хеопса для посещений туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

Отмечается, что самую большую достопримечательность африканской страны будут реставрировать.

При этом пирамида Микерина будет доступна для посещений, сообщили в ведомстве.

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Фото: egyptinrussia.com
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