Власти Дании запретили сожжение Корана

В ходе голосования запрет поддержали 94 человека, 77 высказались против.

Отмечается, что ввести запрет на «неприемлемое обращение» с религиозными текстами было предложено на фоне возросшей террористической угрозы после акций с сожжением Корана.

Ранее министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили, что шведские власти намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».