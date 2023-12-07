Власти Дании запретили сожжение Корана

Парламент Дании принял закон, согласно которому в стране запрещаются акции с сожжением религиозных текстов, в том числе и Корана, сообщает Agence France-Presse.

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В ходе голосования запрет поддержали 94 человека, 77 высказались против.

Отмечается, что ввести запрет на «неприемлемое обращение» с религиозными текстами было предложено на фоне возросшей террористической угрозы после акций с сожжением Корана.

Ранее министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили, что шведские власти намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Коран
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