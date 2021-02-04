Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта о вакцинации
Исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бёдсков заявил, что в стране планируется ввести среди граждан цифровой документ, содержащий сведения о вакцинации против коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, так называемые «корона-паспорта» будут содержать информацию о полученных дозах вакцины. Бёдсков отметил, что этот документ станет пропуском на мероприятия с большим количеством участников, а кроме того, его смогут использовать представители тех профессий, подразумевающих ежедневный контакт с людьми.
Административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен рассказал, что «корона-паспорта» могут применяться в культурной и деловой жизни, для путешествовий. Он считает, что потребность в таком документе сохранится в течение нескольких лет.
Руководитель Датской торгово-промышленной палаты Бриан Миккельсен добавил, что введение таких паспортов - это «свет в конце туннеля».
С начала пандемии в Дании зафиксировано почти 200 тысяч случаев коронавируса, скончались более 2,1 тысячи.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось», сообщает RT. По её мнению, введение документов, которые ограничивают перемещение людей, недопустимо.
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