Власти Чили заинтересовались «Спутником V»

Власти Чили готовят соглашение об обмене информацией по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Сантьяго Дениса Винокурова.

Между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи состоялась встреча с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах российского препарата чилийским ученым.