Власти Чили заинтересовались «Спутником V»
Власти Чили готовят соглашение об обмене информацией по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Сантьяго Дениса Винокурова.
Между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи состоялась встреча с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах российского препарата чилийским ученым.
В конце декабря в Чили поставили вакцину американской компании Pfizer.
Тем временем, Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте препарата.
Отмечается, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях.
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