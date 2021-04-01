Власти Чили решили закрыть границы из-за коронавируса

Правительство Чили объявило о запрете на въезд иностранцев в страну из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В сообщении уточняется, что запрет будет действовать с 5 апреля и до конца месяца. Пересекать границу разрешат только гражданам и резидентам Чили исключительно «в чрезвычайных и неотложных ситуациях».

По данным чилийского Минздрава, с начала пандемии в стране зафиксировано 1 003 406 случаев COVID-19, 23 328 пациентов умерли, 936 721 человек выздоровели.