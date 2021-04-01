Власти Чили решили закрыть границы из-за коронавируса
Правительство Чили объявило о запрете на въезд иностранцев в страну из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В сообщении уточняется, что запрет будет действовать с 5 апреля и до конца месяца. Пересекать границу разрешат только гражданам и резидентам Чили исключительно «в чрезвычайных и неотложных ситуациях».
По данным чилийского Минздрава, с начала пандемии в стране зафиксировано 1 003 406 случаев COVID-19, 23 328 пациентов умерли, 936 721 человек выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru