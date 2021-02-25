Власти Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости предотвратить надвигающуюся «тотальную катастрофу» из-за пандемии коронавируса. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране крайне тяжелая.

«Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ», - заявил Бабиш по окончании заседания правительства, добавив, что сегодня ситуация будет обсуждаться с медиками, профсоюзами и оппозицией.

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Премьер также анонсировал вечернее заседание кабмина по этой теме, передает РИА Новости.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных составляет 127 240 человек, из них 6817 госпитализированы.

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