Власти Чехии ввели комендантский час до 3 ноября

Правительство Чехии заявило о запрете свободного перемещения по стране с 9 вечера до 5 утра на срок с 28 октября до 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу чешского Минздрава Романа Прымула.

На пресс-конференции в понедельник 26 октября Прымула заявил о разработанном совместно с властями страны решении ввести комендантский час на неделю. Прибегнуть к данной мере правительство было вынуждено из-за увеличения заболеваемости COVID-19 в республике.