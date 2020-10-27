Власти Чехии ввели комендантский час до 3 ноября
Правительство Чехии заявило о запрете свободного перемещения по стране с 9 вечера до 5 утра на срок с 28 октября до 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу чешского Минздрава Романа Прымула.
На пресс-конференции в понедельник 26 октября Прымула заявил о разработанном совместно с властями страны решении ввести комендантский час на неделю. Прибегнуть к данной мере правительство было вынуждено из-за увеличения заболеваемости COVID-19 в республике.
Министр здравоохранения отметил, что уже принятые в Чехии ограничения не оказали значимого влияния на рост числа случаев заражения, и заявил, что усиление ограничений является единственным способом остановить распространение инфекции.
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