Власти Британии отменят карантин для привитых туристов

В правительстве Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов из некоторых стран, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса. Речь о странах из так называемого «желтого» списка, куда входят в частности Россия, Франция и Испания. По нормам, которые действуют сейчас, гражданину страны из «желтого» списка по приезду в Великобританию надо сначала отправиться на самоизоляцию, вне зависимости вакцинирован он или нет, и сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов.

В Соединенном Королевстве действует система-светофор для стран в связи с COVID-19. Принадлежность к одному из списков определяется по уровню заболеваемости в стране и проценту вакцинированных.

