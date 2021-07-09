Власти Британии отменят карантин для привитых туристов
В правительстве Великобритании отменят карантин для вакцинированных туристов из некоторых стран, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса. Речь о странах из так называемого «желтого» списка, куда входят в частности Россия, Франция и Испания. По нормам, которые действуют сейчас, гражданину страны из «желтого» списка по приезду в Великобританию надо сначала отправиться на самоизоляцию, вне зависимости вакцинирован он или нет, и сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов.
В Соединенном Королевстве действует система-светофор для стран в связи с COVID-19. Принадлежность к одному из списков определяется по уровню заболеваемости в стране и проценту вакцинированных.
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