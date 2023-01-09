Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице

Протестные выступления в Бразилии сошли на нет, утверждает ответственный секретарь министерства юстиции и общественной безопасности страны Рикардо Каппелли. По его словам, ситуация в Федеральном округе взята под контроль. Чиновник подчеркнул, что правонарушителей будут продолжать устанавливать и привлекать к ответственности.

На улицы столицы страны Бразилиа в воскресенье вышли сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Они выступили против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который одержал победу на выборах в конце октября, заручившись поддержкой 50,85% избирателей. При этом за Болсонару проголосовали 49,15% пришедших на выборы. Сам бывший президент заявлял о фальсификации итогов, хотя и признал своё поражение.