Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице

Протестные выступления в Бразилии сошли на нет, утверждает ответственный секретарь министерства юстиции и общественной безопасности страны Рикардо Каппелли. По его словам, ситуация в Федеральном округе взята под контроль. Чиновник подчеркнул, что правонарушителей будут продолжать устанавливать и привлекать к ответственности.

На улицы столицы страны Бразилиа в воскресенье вышли сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Они выступили против действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который одержал победу на выборах в конце октября, заручившись поддержкой 50,85% избирателей. При этом за Болсонару проголосовали 49,15% пришедших на выборы. Сам бывший президент заявлял о фальсификации итогов, хотя и признал своё поражение.

«Лула уже не тот»: Бразилии предрекли новые протесты

Митингующие потребовали пересмотреть результаты выборов. Они штурмовали несколько правительственных зданий: Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию да Силвы — дворец Планалту. По данным губернатора Федерального округа, силовики задержали свыше 400 участников беспорядков.

При этом сам Болсонару выступил с осуждением «грабежей и проникновений в общественные здания». Верховный суд Бразилии выдал предписание военным ликвидировать все лагеря сторонников экс-президента в течение 24 часов. Полиции поручено арестовать тех протестующих, которые остаются на улицах. Власти называют демонстрантов «террористами».

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заведующий кафедрой МГИМО Борис Мартынов, при подавлении бунта властям Бразилии следует избегать крайностей.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыБразилия
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