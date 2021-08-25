Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что правительством было принято решение продлить в стране действие режима чрезвычайной эпидемической ситуации, сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Он отметил, что режим ЧС продлили на три месяца, так как «средняя продолжительность волны заболевания составляет два месяца».

Также министр добваил, что в стране сложилась сложная политическая ситуация и режим ЧС позволит «обеспечить стабильность в принятии оперативных решений».

Ранее власти Марокко до 31 октября 2021 года продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, который был введён для борьбы с COVID-19, сообщает RT.

