Власти Болгарии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что правительством было принято решение продлить в стране действие режима чрезвычайной эпидемической ситуации, сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом. Он отметил, что режим ЧС продлили на три месяца, так как «средняя продолжительность волны заболевания составляет два месяца».
Также министр добваил, что в стране сложилась сложная политическая ситуация и режим ЧС позволит «обеспечить стабильность в принятии оперативных решений».
Ранее власти Марокко до 31 октября 2021 года продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, который был введён для борьбы с COVID-19, сообщает RT.
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