Власти Белоруссии смогут объявить импичмент Лукашенко
Всебелорусское народное собрание наделят правом объявить импичмент президенту республики, сообщил председатель Конституционной комиссии и глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
Он отметил, что планируется перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, пишет URA.RU. «Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления», — приводит слова Миклашевича ТАСС.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин встретятся 28 мая в Сочи. На переговорах они обсудят развитие двусторонних отношений.
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