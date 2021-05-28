Власти Белоруссии смогут объявить импичмент Лукашенко

Всебелорусское народное собрание наделят правом объявить импичмент президенту республики, сообщил председатель Конституционной комиссии и глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

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Он отметил, что планируется перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, пишет URA.RU. «Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления», — приводит слова Миклашевича ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин встретятся 28 мая в Сочи. На переговорах они обсудят развитие двусторонних отношений.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ИмпичментБелоруссияАлександр Лукашенко
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