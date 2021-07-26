Власти Азербайджана с сентября введут COVID-паспорта
Посещение ресторанов, торговых центров и гостиниц в Азербайджане с первого сентября станет возможным только при наличии COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства страны.
Кроме того, в сообщении говорится, что документ о получении прививки будет обязательным для всех граждан старше 18 лет, которые обучаются в высших или средних специальных учебных заведениях.
Согласно изменениям, которые кабмин внёс в своё постановление «О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений», с первого сентября первую дозу вакцины от COVID-19 должны получить не менее 80% сотрудников госорганов, а также ряда предприятий, в том числе медицинских, фармацевтических, научных и образовательных.
Ранее власти Мальдив сократили срок действия ПЦР-тестов туристов с 96 до 72 часов, сообщает Ura.ru. Таким образом, если пересадка в транзитном аэропорту будет превышать сутки, то анализ придётся сдать повторно.
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