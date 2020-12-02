Власти Австрии объявили об отмене ограничений из-за коронавируса
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что введённый в стране жёсткий локдаун закончится по плану 6 декабря.
По словам Курца, ограничения начнут постепенно снимать с 7 декабря. В Австрии возобновят работу музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские, но с соблюдением всех анти-коронавирусных мер. Кроме того, откроются обязательные школы, однако старшие классы по-прежнему будут обучаться на удаленной основе.
«Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем с осторожностью приступить к открытию», - добавил Курц.
Также канцлер сообщил, что одиночными видами спорта на открытом воздухе, например, катанием на лыжах, в Австрии разрешили заниматься с 24 декабря.
При этом Курц отметил, что другие отрасли экономики, в частности, туризм, гастрономия и культура, возобновят работу не ранее 7 января 2021 года.
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