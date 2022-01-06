Власти Армении разрешили миротворцам отправиться в Казахстан

Кабинет министров Армении дал разрешение Подразделению Вооруженных Сил страны участвовать в миротворческой миссии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

В Нью-Йорке прошел митинг в связи с событиями в Казахстане

Армения также направит около 70 военных в Казахстан для поддержания порядка в городах республики. Армянские военнослужащие будут охранять объекты стратегического значения.

Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Группа российских миротворцев уже прибыла в Казахстан и приступила к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан должны доставить военных из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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Фото: astana.gov.kz
ТЕГИ:КазахстанАрмения
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