Власти Армении разрешили миротворцам отправиться в Казахстан
Кабинет министров Армении дал разрешение Подразделению Вооруженных Сил страны участвовать в миротворческой миссии ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
Армения также направит около 70 военных в Казахстан для поддержания порядка в городах республики. Армянские военнослужащие будут охранять объекты стратегического значения.
Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Группа российских миротворцев уже прибыла в Казахстан и приступила к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан должны доставить военных из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
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