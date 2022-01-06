Власти Армении разрешили миротворцам отправиться в Казахстан

Армения также направит около 70 военных в Казахстан для поддержания порядка в городах республики. Армянские военнослужащие будут охранять объекты стратегического значения.

Ранее в беседе с РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений организации будет завершена к 7 января. Группа российских миротворцев уже прибыла в Казахстан и приступила к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан должны доставить военных из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

