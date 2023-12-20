Власти Армении приостановили лицензию радио Sputnik
Радиостанция Sputnik Армения в своём Telegram-канале заявила, что у её ретранслятора, которым является радиостанция «Тоспа», на 30 дней отозвали лицензию.
Уточняется, что решение было принято армянской Комиссией по телевидению и радио.
«Решение связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой автор якобы «допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин», - говорится в сообщении.
Также радиостанцию «Тоспа» оштрафовали на 500 тысяч драмов (порядка 1200 долларов) из-за программы «Абовян Time», в которой регулятор усмотрел «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках» утверждения.
Ранее «НАШЕ Радио» начало вещание в двух городах Краснодарского края - Белореченске и Кропоткине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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