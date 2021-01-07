Власти Аргентины введут комендантский час из-за COVID-19

Комендантский час введут в Аргентине в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр государства Сантьяго Кафиеро.

Отмечается, что власти всех регионов одобрили необходимость запретить передвижение граждан в тёмное время суток.

«Точный список мер сейчас дорабатывается, к вечеру он будет определен и опубликован на следующий день», — цитирует Кафиеро РИА Новости.

По последним данным, в Аргентине зафиксировано 1,66 млн случаев заражения коронавирусом, 43 785 человек скончались. В конце декабря власти страны ужесточили требования для въезда и закрыли границы для туристов из соседних государств. Кроме того, в Аргентине стартовала массовая вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

