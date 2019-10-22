Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
В случае отказа от реформ Владимира Зеленского ждут массовые протесты. Как сообщает «Украинская правда», с таким заявлением выступила вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел.
«И если люди не будут довольны — я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие — следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — предупредила депутат.
Кроме того, Виола фон Крамон-Таубадел отметила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому необходимо нивелировать их влияние. Также депутат Европарламента выразила уверенность в том, что у европейских политиков настанет период разочарования в новой украинской власти, если она не начнет реформы, пишут Дни.ру.
Ранее НСН писала, что бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу. По его словам, подобные условия «навязывались» Украине «некоторыми политиками» и ранее. Он также выразил мнение, что данные договоренности могут быть заключены до Нового года, при этом допустив, что негласно они уже достигнуты. Ранее ФРГ и Франция выразили надежду на достижение прогресса по Донбассу на встрече лидеров стран нормандского формата.
Председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в эфире НСН высказал мнение, что Европа с самого начала вооруженного конфликта на украинской территории сдерживала Киев, опасаясь масштабной войны.
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