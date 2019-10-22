Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом

В случае отказа от реформ Владимира Зеленского ждут массовые протесты. Как сообщает «Украинская правда», с таким заявлением выступила вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел.

«И если люди не будут довольны — я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие — следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», — предупредила депутат.

Кроме того, Виола фон Крамон-Таубадел отметила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому необходимо нивелировать их влияние. Также депутат Европарламента выразила уверенность в том, что у европейских политиков настанет период разочарования в новой украинской власти, если она не начнет реформы, пишут Дни.ру.