Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»
Президент Украины Владимир Зеленский считает российский газ «самым грязным в мире». Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом.
По его словам, газ России — самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций.
Ранее Зеленский призвал США и Германию сохранить украинский транзит газа. По словам президента Украины, нужно разработать "эффективные меры" против использования топлива в качестве оружия. Зеленский заявил, что энергетическую безопасность Европы можно сохранить путем консультаций в формате Украина - Германия - США.
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