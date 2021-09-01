Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский считает российский газ «самым грязным в мире». Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом.

По его словам, газ России — самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций.

Ранее Зеленский призвал США и Германию сохранить украинский транзит газа. По словам президента Украины, нужно разработать "эффективные меры" против использования топлива в качестве оружия. Зеленский заявил, что энергетическую безопасность Европы можно сохранить путем консультаций в формате Украина - Германия - США.



