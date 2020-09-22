Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН

Выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также будет показано во вторник, 22 сентября. Он выступил в первой группе глав государств на утренней сессии. Она началась в 17:00 по московскому времени. Обращение президента России запланировано к показу седьмым по счету - после выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 по московскому времени.



