Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН
Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН. Большую часть записанного видеообращения глава Белого дома посвятил борьбе с распространением COVID-19 в США и мире. При этом, президент США сосредоточился на критике Китая. Трамп привал «привлечь к ответственности» КНР за распространение коронавирусной инфекции.
Добавим, речь американского лидера длилась около семи минут.
Выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также будет показано во вторник, 22 сентября. Он выступил в первой группе глав государств на утренней сессии. Она началась в 17:00 по московскому времени. Обращение президента России запланировано к показу седьмым по счету - после выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.
Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 по московскому времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru