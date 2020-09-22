Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН

Дональд Трамп не упомянул Россию в своей речи на Генассамблее ООН. Большую часть записанного видеообращения глава Белого дома посвятил борьбе с распространением COVID-19 в США и мире. При этом, президент США сосредоточился на критике Китая. Трамп привал «привлечь к ответственности» КНР за распространение коронавирусной инфекции.

Добавим, речь американского лидера длилась около семи минут.

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение COVID-19

Выступление Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также будет показано во вторник, 22 сентября. Он выступил в первой группе глав государств на утренней сессии. Она началась в 17:00 по московскому времени. Обращение президента России запланировано к показу седьмым по счету - после выступления лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.

Как ожидается, выступление российского президента будет обнародовано после 18:00 по московскому времени.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайКоронавирусРоссияГенассамблея ООНДональд Трамп
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