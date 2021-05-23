Владелец оружия: боеприпасы со склада во Врбетице не предназначались для продажи

Оружие со складов в чешской деревне Врбетице не предназначалось для продажи, сообщает Der Spiegel со ссылкой на владельца оружейной компании EMCO Эмилияна Гебрева.

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Так он ответил на вопрос, планировалась ли передача вооружения Украине. По его словам, компания арендовала во Врбетице склад. «Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи»,— отметил Гебрев.

Он отметил, что впервые услышал о версии причастности ко взрывам российских спецслужб только после публичных обвинений со стороны властей Чехии.

Ранее стало известно, что секретные файлы контрразведки о якобы доказанном участии российских спецслужб во взрывах на складе во Врбетице десять дней лежали без внимания у президента Чехии Милоша Земана.

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ТЕГИ:ОружиеЧехия
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