Владелец оружия: боеприпасы со склада во Врбетице не предназначались для продажи

Так он ответил на вопрос, планировалась ли передача вооружения Украине. По его словам, компания арендовала во Врбетице склад. «Там мы хранили старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи»,— отметил Гебрев.

Он отметил, что впервые услышал о версии причастности ко взрывам российских спецслужб только после публичных обвинений со стороны властей Чехии.

Ранее стало известно, что секретные файлы контрразведки о якобы доказанном участии российских спецслужб во взрывах на складе во Врбетице десять дней лежали без внимания у президента Чехии Милоша Земана.

