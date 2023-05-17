Новак: Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящее время Россия и Иран ведут более 80% расчётов в национальных валютах, сообщает РИА Новости.
По его словам, также обсуждается использование китайских юаней и валюты других стран.
«Наши банки работают в этом направлении», - указал Новак, добавив, что доля долллара и доллара, а также других валют, в расчётах между Москвой и Тегераном составляет менее 20%.
Ранее Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что Исламабад планирует на постоянной основе закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru