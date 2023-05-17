Новак: Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

По его словам, также обсуждается использование китайских юаней и валюты других стран.

«Наши банки работают в этом направлении», - указал Новак, добавив, что доля долллара и доллара, а также других валют, в расчётах между Москвой и Тегераном составляет менее 20%.

Ранее Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что Исламабад планирует на постоянной основе закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии, сообщает RT.

