Вице-президент Турции заявил о «легкой простуде» у Эрдогана

Октай назвал состояние Эрдогана «хорошим». У главы государства была легкая простуда, уточнил политик.

«Мы находимся в постоянном контакте», - сказал вице-президент.

Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью турецким телеканалам во вторник. Пошли слухи о том, что он перенес инфаркт. В среду глава государства пропустил ряд мероприятий.

В запланированной на 27 апреля церемонии открытия атомной электростанции «Аккую» президент будет участвовать по видеосвязи, передает «Радиоточка НСН».

