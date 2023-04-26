Вице-президент Турции заявил о «легкой простуде» у Эрдогана

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о состоянии главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал TRT Haber.

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Октай назвал состояние Эрдогана «хорошим». У главы государства была легкая простуда, уточнил политик.

«Мы находимся в постоянном контакте», - сказал вице-президент.

Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью турецким телеканалам во вторник. Пошли слухи о том, что он перенес инфаркт. В среду глава государства пропустил ряд мероприятий.

В запланированной на 27 апреля церемонии открытия атомной электростанции «Аккую» президент будет участвовать по видеосвязи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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