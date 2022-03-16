Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди
Президент США Джо Байден назвал супруга Камалы Харрис – вице-президента «мужем первой леди». Во время выступления в Белом доме американский глава хотел пояснить, почему на мероприятии не присутствует его заместительница, муж Дуглас Эмхофф которой заболел COVID-19.
«Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», — сказал Байден. Сидевшая рядом супруга президента Джилл поправила Байдена, что муж первой леди — это он сам, передает РИА Новости. «Точно. Она права. Это я!» — исправился Байден под смех публики.
Байден добавил, что самочувствие Эмхоффа хорошее, а Камала Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус.
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