Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Давление на Кабул со стороны Вашингтона и фактическое признание талибов на переговорах в Катаре стали причинами падения правительства Гани. Об этом заявил вице-президент Амрулла Салех в интервью телеканалу News18.

По его словам, последние два года республика подвергалась давлению со стороны Вашингтона. Союзники грозились сократить военную помощь, если не будут освобождены заключенные.

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При этом Салех также отметил, что в правительстве были люди, которые не были осведомлены о ситуации и все принимали как должное.

Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства Ашрафа Гани и укрывшийся в Панджшере, заявил, что противники новых властей не хотят превращения страны в Талибанистан и отвергают диктатуру талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ, признано террористической организацией). В то же время СМИ сообщают, что «Талибан» работает над созданием нового органа власти — руководящего совета из 12 человек, в который могут войти члены прошлого кабмина, передает RT.

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ФОТО: кадр из видео
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