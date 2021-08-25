Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства
Давление на Кабул со стороны Вашингтона и фактическое признание талибов на переговорах в Катаре стали причинами падения правительства Гани. Об этом заявил вице-президент Амрулла Салех в интервью телеканалу News18.
По его словам, последние два года республика подвергалась давлению со стороны Вашингтона. Союзники грозились сократить военную помощь, если не будут освобождены заключенные.
При этом Салех также отметил, что в правительстве были люди, которые не были осведомлены о ситуации и все принимали как должное.
Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства Ашрафа Гани и укрывшийся в Панджшере, заявил, что противники новых властей не хотят превращения страны в Талибанистан и отвергают диктатуру талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ, признано террористической организацией). В то же время СМИ сообщают, что «Талибан» работает над созданием нового органа власти — руководящего совета из 12 человек, в который могут войти члены прошлого кабмина, передает RT.
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