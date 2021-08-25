Вице-президент Афганистана назвал причины падения правительства

Давление на Кабул со стороны Вашингтона и фактическое признание талибов на переговорах в Катаре стали причинами падения правительства Гани. Об этом заявил вице-президент Амрулла Салех в интервью телеканалу News18.

По его словам, последние два года республика подвергалась давлению со стороны Вашингтона. Союзники грозились сократить военную помощь, если не будут освобождены заключенные.