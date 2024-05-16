Вице-премьер: Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает

Жизни главы правительства Словакии Роберта Фицо, который был госпитализирован после покушения, ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьер и министра окружающей среды Томаша Тарабу.

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«Думаю, в конце концов, он выживет», — отметил он.

Премьер получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость.

Ранее Фицо ввели в состояние искусственной комы. Стрельба произошла после выездного заседания правительства страны в Гандлове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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