Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России

«Очевидно, что присоединение нашей страны к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике. Но это стало бы сильным психологическим и моральным ударом…Россия почувствовала себя полностью одинокой», - отметил он.

Вулин также напомнил о многовековой дружбе и общей истории с Россией, и заявил, что Сербия никогда не поддержит подобные санкции.

Ранее Вулин заявил, что власти Сербии откажутся от планов вступить в Евросоюз в случае, если западные страны будут требовать от Белграда участвовать в конфликтах против России и Китая, напоминает RT.



