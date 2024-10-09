Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России
Сербия никогда не поддержит антироссийские санкции, заявил зампредсед правительства страны Александр Вулин. Его слова приводит журнал «Национальная оборона».
Он пояснил, что страны Запада хотят нанести удар по психологической, этической и духовной сфере России, когда требуют от Сербии ввести санкции против нее. Однако, по его словам, это был бы удар не только по РФ, но и по Сербии.
«Очевидно, что присоединение нашей страны к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике. Но это стало бы сильным психологическим и моральным ударом…Россия почувствовала себя полностью одинокой», - отметил он.
Вулин также напомнил о многовековой дружбе и общей истории с Россией, и заявил, что Сербия никогда не поддержит подобные санкции.
Ранее Вулин заявил, что власти Сербии откажутся от планов вступить в Евросоюз в случае, если западные страны будут требовать от Белграда участвовать в конфликтах против России и Китая, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России
- СМИ: NASA заключило с Rocket Lab контракт на изучение доставки образцов с Марса
- Заммэра Ракова: этой осенью в московских школах пройдут 12 научных фестивалей
- Германия сообщила о доставке системы ПВО на Украину
- Средний чек поездки на такси в РФ вырос почти до 600 рублей
- Сеть «Вкусно - и точка» посетил миллиард гостей
- Водитель грузовика арестован после массовой аварии с жертвами у Серпухова
- ФСБ выявила ячейку нежелательной организации «Аллатра»
- Карпин заявил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь
- Песков: Оскорбления – часть американской политической культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru