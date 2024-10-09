Премьер Сербии заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России

Сербия никогда не поддержит антироссийские санкции, заявил зампредсед правительства страны Александр Вулин. Его слова приводит журнал «Национальная оборона».

Он пояснил, что страны Запада хотят нанести удар по психологической, этической и духовной сфере России, когда требуют от Сербии ввести санкции против нее. Однако, по его словам, это был бы удар не только по РФ, но и по Сербии.

Вучич: Макрон хотел бы введения Сербией санкций против России

«Очевидно, что присоединение нашей страны к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике. Но это стало бы сильным психологическим и моральным ударом…Россия почувствовала себя полностью одинокой», - отметил он.

Вулин также напомнил о многовековой дружбе и общей истории с Россией, и заявил, что Сербия никогда не поддержит подобные санкции.

Ранее Вулин заявил, что власти Сербии откажутся от планов вступить в Евросоюз в случае, если западные страны будут требовать от Белграда участвовать в конфликтах против России и Китая, напоминает RT.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРоссияСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры