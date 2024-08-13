Вице-премьер Сербии опроверг сообщения о поставках оружия Киеву
Покупатели оружия из Сербии не запрашивали разрешения на поставки третьим странам, в том числе Украине. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в беседе с РИА Новости.
Ранее Financial Times сообщила, что Киев с начала специальной военной операции якобы мог получить через третьи страны сербских боеприпасов почти на 800 млн евро.
Как отметил Вулин, Сербия — единственная страна, которая требует от покупателей вооружений гарантий, что оружие не смогут продать третьей стране без согласия Белграда.
«Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша [оборонная] продукция продавалась третьим странам», — заявил вице-премьер.
По словам Вулина, ложные сообщения о передаче сербского оружия Киеву призваны испортить отношения республики с Россией.
Ранее вице-премьер Сербии заявил, что конфликт России и Украины мог разрешиться еще в начале специальной военной операции, однако мир невыгоден Западу, пишет Ura.ru.
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