Покупатели оружия из Сербии не запрашивали разрешения на поставки третьим странам, в том числе Украине. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

Ранее Financial Times сообщила, что Киев с начала специальной военной операции якобы мог получить через третьи страны сербских боеприпасов почти на 800 млн евро.

Как отметил Вулин, Сербия — единственная страна, которая требует от покупателей вооружений гарантий, что оружие не смогут продать третьей стране без согласия Белграда.

«Наряду со всеми существующими нормами мы добавили это требование и настояли на нем все во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша [оборонная] продукция продавалась третьим странам», — заявил вице-премьер.

По словам Вулина, ложные сообщения о передаче сербского оружия Киеву призваны испортить отношения республики с Россией.

Ранее вице-премьер Сербии заявил, что конфликт России и Украины мог разрешиться еще в начале специальной военной операции, однако мир невыгоден Западу, пишет Ura.ru.

