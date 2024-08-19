Вице-мэр Риги Ратниекс призвал Минюст ограничить использование русского языка

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс обратился в Министерство юстиции Латвии с предложением ограничить использование русского языка в общественных местах. Об этом он сообщил на своей странице в X.

По его словам, он получил жалобы от граждан на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова размещает рекламные плакаты на русском языке, что, по мнению некоторых жителей, создает нежелательное языковое окружение в городской среде.