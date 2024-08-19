Вице-мэр Риги Ратниекс призвал Минюст ограничить использование русского языка
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс обратился в Министерство юстиции Латвии с предложением ограничить использование русского языка в общественных местах. Об этом он сообщил на своей странице в X.
По его словам, он получил жалобы от граждан на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова размещает рекламные плакаты на русском языке, что, по мнению некоторых жителей, создает нежелательное языковое окружение в городской среде.
Вице-мэр также сообщил, что направил запрос в Министерство культуры, чтобы оно рассмотрело деятельность столичного учреждения, размещающего рекламные плакаты на русском языке.
Ратниекс отметил, что Центр государственного языка поддерживает инициативу мэрии по созданию в Риге городской среды без элементов, ассоциирующихся с Россией. Однако Центр признал, что действующее законодательство о государственном языке не предоставляет оснований для введения запрета на использование русского языка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru