Вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена сняться с выборов

По его словам, оно должен освободить место для нового лидера. При этом политик указал, что «нет большей угрозы для нашей демократии, чем бывший президент Дональд Трамп», который «должен быть побежден». Дельгадо указал, что жители Нью-Йорка «выражают законную обеспокоенность по поводу способности президента Байдена провести успешную кампанию против Трампа».

Ранее американский актер Джордж Клуни заявил, что Байдену следует отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

